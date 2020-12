by @ivanburatti

Cecilia Capriotti, nonostante sia entrata da poco nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente, ha già destato l’attenzione dei social. Il suo “volgare“, la sua erre moscia e la sua vita chic sono già tormentoni sui social. Nelle scorse ore, Cecilia Capriotti è diventata virale su Twitter per aver svelato a Tommaso Zorzi quali nomi di potenziali ospiti ha inserito nella lista consegnata alla produzione.

Parenti, amici? Macché, i paladini del piccolo schermo, da cui Cecilia Capriotti sogna di ricevere una sorpresa durante la sua permanenza nel programma di Canale 5. Tra i modelli di riferimento della showgirl ci sono infatti Maria De Filippi e Adriano Celentano. Ecco cos’ha detto al coinquilino, scatenando non poche risate:

Io non l’ho mai conosciuta, morirei. Nella vita non può non conoscere noi. E poi anche Celentano.

Anche Tommaso Zorzi ha espresso il desiderio di incontrare Maria De Filippi, signora della televisione e colonna portante della rete. “Io mi sentirei male. Per Maria ti giuro che farei proprio lo stagista, le farei le fotocopie”, ha rivelato l’influencer, che secondo Cecilia Capriotti conoscerà ben presto Maria De Filippi per via della sua spigliatezza e telegenia.

E pare che il Grande Fratello Vip abbia deciso di accontentare le richieste della showgirl e del suo amico, che durante la puntata di stasera, lunedì 28 dicembre 2020, avranno modo di conoscere la conduttrice in collegamento. Come anticipato da Tvblog, infatti, Maria De Filippi sarà ospite dell’appuntamento in prima serata con il reality show di Alfonso Signorini. Ne vedremo delle belle!