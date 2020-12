Non è la prima volta che Dayane Mello, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, apostrofa un altro inquilino della casa, rivolgendogli critiche per il suo aspetto fisico.

La cosa, ovviamente, non è sfuggita ai telespettatori del reality show di Canale 5 che hanno già accusato in passato la modella brasiliana di body shaming.

Il primo episodio di questo tipo vide come protagonista Rosalinda Cannavò. L’attrice siciliana, in un’occasione, decise di mangiare fuori dai pasti, cucinandosi un uovo con il bacon. Dinanzi alla scena, Dayane Mello reagì con queste parole: “Tu sei fuori. Tu sei proprio fuori. Io non capisco che fa dieta, mangia la mela tutto il giorno per mangiare uovo e bacon alle 3 del mattino. Tanto tu lo sai dove va tutto questo vero? Tutto nelle gambe, tutto nella cellulite!”.

E, come già anticipato, in quell’occasione esplose una polemica sui social.

Altri episodi simili sono avvenuti anche recentemente. In quest’occasione, il destinatario delle osservazioni di Dayane Mello è stato Mario Ermito.

Vedendolo passare davanti a sé, la modella brasiliana ha invitato l’attore a stare maggiormente attento alla forma fisica, accompagnando il consiglio, però, da una risata quasi di scherno:

Con 5 chili in più diventi obeso, ti ho detto che devi stare attento a non ingrassare perché è un attimo per diventare ciccione.

Dayane a Mario: "Con 5 kg in più diventi obeso, ti ho detto che devi stare attento a non ingrassare perché è un attimo che diventi ciccione" #GFvip pic.twitter.com/QG8VEg6io2 — BagnoTrash (@TrashAmmme) December 28, 2020

Un’osservazione simile, Dayane Mello l’ha riservata anche a Giulia Salemi. Durante un pranzo, la modella brasiliana ha commentato ciò che la Salemi stava mangiando e quest’ultima ha replicato un po’ infastidita:

Tu pensa per te. Ai tuoi grissini, alle tua patatine… Che ognuno si guarda il proprio piatto.

Ho acceso giusto in tempo per vedere dayane fare fatshaming ancora una volta.

Che bello, se ne sentiva proprio la necessità anche oggi.

E anche oggi, la risposta è fornita da Tommaso.#GFVIP pic.twitter.com/0STjeqypE7 — Emily ◟̽◞̽ (@louvingharreh) December 28, 2020

Quello del body shaming, è un argomento diventato molto sensibile negli ultimi anni, al punto che alcuni utenti, esagerando, stanno chiedendo addirittura la squalifica di Dayane Mello.