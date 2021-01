Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si stanno lasciando? Il gossip si rincorre da settimane, ma senza alcuna prova concreta, se non qualche dichiarazione dell’ex partecipante di Uomini e donne a proposito di un “momento delicato” con il marito. Il silenzio, dettato dalla volontà di tutelare il figlio, è stato però infranto nelle scorse ore con un filmato diffuso sui social. Un video con cui Rosa ha voluto respingere ogni accusa sulla sua fantomatica ricerca di attenzione:

In questo mesetto in cui tutti si sono spesi, tutti hanno parlato, tutti hanno detto la loro su quello che ci è successo, io sono stata in silenzio, come molto spesso faccio, a guardare. Perché non ne avevo voglia, non mi interessava giustificarmi e dare spiegazioni. Ho preferito vivermi il mio momento in modo molto silenzioso. E perché mi diverte vedere fino a che punto arriva l’arroganza, la presunzione e la cattiveria della gente.

In molti hanno ipotizzato che non volesse parlare perché incinta o finalmente sposa, o anche perché pronta ad annunciare qualche collaborazione come influencer. Niente di tutto ciò, stando alle sue parole, che confermano una certa tensione fra le parti:

Io non sono solita costruire altari sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento per antonomasia della mia vita non ci sono riuscita nonostante le continue richieste. Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile. C’è chi si è permesso di giudicarci come cattivi genitori, dicendomi che sono una cattiva madre che non permette al bambino di vedere il padre. Voglio ricordarvi che va bene parlare di gossip, ma è meglio evitare di mettere bocca su tematiche delicate che riguardano i bambini. Noi non ci siamo mai sentiti in dovere di dimostrarci come buoni genitori, non mi sono mostrata tutte le volte che ero con Domenico dal padre. Avete visto il marcio in questa situazione e non la dignità.

Infine, Rosa Perrotta ha fatto intendere che sta cercando di ricucire il rapporto con Pietro Tartaglione, grazie all’amore che ancora li tiene legati: