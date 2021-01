Paolo Brosio e la sua fidanzata Maria Laura De Vitis sono stati ospitati a Domenica Live per la prima puntata del 2021. La coppia è riuscita a superare le festività natalizie senza problemi e si è presentata sempre più unita davanti alla telecamera. Quest’anno si apre con un tassello che si va ad aggiungere nel legame tra di loro: la conoscenza delle rispettive famiglie. Per Maria Laura in studio c’è anche la madre Rossana, per Paolo Brosio, la madre Anna che tra qualche mese compirà ben 100 anni.

La signora Anna Rossana viene subito interpellata a proposito della storia: “Risponderò con la cosa più banale, se mia figlia è felice lo sono pure io”. Mentre la Signora Anna : “Non posso dire che non mi piaccia. Ai miei tempi il fidanzamento era in prova. Ora dall’oggi al domani sono fidanzati? Non ci sto! Io sono stupefatta”

Maria Laura parla con la signora Anna che è in collegamento provando a convincerla della sincerità del loro amore:

Suo figlio ha un grande cuore grazie alla mamma che gli ha dato un’educazione e grandi valori. Paolo è una persona che voglio molto bene e che mi dimostra ogni giorno il suo amore con piccole cose.

Anche Paolo parla a Rossana:

Sono rimasto colpito dal suo modo di fare, dalla sua bellezza particolare. Nella mia vita ho sempre avuto belle ragazze più giovani di me, ma Maria Laura è una ragazza speciale. Ha uno sguardo che calamita la tua attenzione. Conoscendola ho capito che ha una grande passione per il mio lavoro. E’ una ragazza in gamba.

Paolo Brosio tra l’altro rivela di aver ottenuto l’annullamento della Sacra Rota dopo 5 anni: “Fosse per me sposerei Maria Laura e se accadrà vorrei che il matrimonio si celebrasse a Medjugorie“.

Paolo Brosio difende l’amore con Maria Laura: “Io non so fingere. Ho denunciato per cyberbullismo”

Le malelingue sono ancora tante sulla coppia, tra i detrattori Soleil che a Live Non è la d’Urso ha detto: “Mi dicono che ci sono delle foto in cui tu sei insieme ad un altro uomo” anche Lory del Santo non crede alla storia tra i due. “Se c’è una cosa che io non so fare è fingere. Non ho mai organizzato niente.” risponde Brosio.

Maria Laura parla di una sorpresa fatta in occasione della fine dell’anno “A capodanno ho fatto una sorpresa a Paolo e sono andata a Forte dei marmi, a casa sua. Ho trascorso 2/3 giorni con la signora Anna” ma lei non ricorda nulla “Dormivo molto”

Maria Laura è stata vittima di Cyberbullismo. Paolo Brosio è corso a denunciare le persone che sul web hanno attaccato la ragazza mettendo di mezzo la storia tra lei e Paolo: “Hanno scritto che suo padre che è morto quando lei aveva 8 anni. Hanno detto che lui si rivolterebbe nella tomba se sapesse che lei sta con me.” La ragazza interviene in studio e conclude: “Quando ti vanno a toccare gli affetti è una cosa che fa male”.