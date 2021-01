Silvio Testi è il marito della showgirl più amata dagli Italiani, Lorella Cuccarini. I due sono sposati da ben ventinove anni, festeggiando le cosiddette nozze di granito. Magari il marito non è molto noto al pubblico italiano, ma lo sono sicuramente molto di più le sue canzoni.

Nato a Viterbo il 31 marzo 1954 sotto il segno dell’Ariete, in realtà il suo vero nome è Silvio Capitta. Ha lavorato per sterminate produzioni televisive e musicali. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti, ha lavorato come produttore agli inizi per alcuni brani di Stefania Rotolo e poi di Heather Parisi, rendendo molto popolare in Italia la seconda. Questo momento della carriera della showgirl americana è al centro anche di Nemicamatissima, show del 2016 su Rai1 di Heather Parisi e Lorella Cuccarini andato in onda in due puntate.

Qualche anno dopo Silvio Testi e la showgirl si conoscono e si innamorano nel corso del periodo del varietà Fantastico, mentre lui le produceva delle canzoni. Nel corso della sua lunga carriera, Silvio Testi ha lavorato anche per trasmissioni del calibro di Buona domenica, Odiens, Trenta ore per la vita, quest’ultimo una sua idea.

Nel 1991 Lorella Cuccarini e Silvio Capitta in arte Silvio Testi si sposano. Dal loro amore nascono quattro figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. Questi ultimi due sono gemelli. La stessa Cuccarini non manca di postare sul suo profilo Instagram scatti con momenti della loro vita familiare, in vacanza o in ricorrenze particolari.

Entrambi i coniugi hanno perso la madre in giovane età. La coppia quindi in quel momento della vita ha trovato modo di darsi sostegno l’un l’altra. Il loro matrimonio rappresenta quindi un’unione che resiste al tempo, al contrario di molte coppie dello spettacolo che si dicono addio dopo alcuni anni.

Foto: account Instagram Lorella Cuccarini