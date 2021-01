Ida è la madre di Sabrina Ferilli, è una delle più amate attrici italiane di tutti i tempi. La romana ha imparato a farsi apprezzare al cinema ma anche nelle fiction, da Commesse a Le ali della vita, passando per alcune produzioni Ares.

Importantissima nella formazione di Sabrina Ferilli è stata indiscutibilmente la madre Ida, che l’ha cresciuta insieme al padre, dirigente del Partito Comunista Italiano. Della genitrice non sappiamo molto se non che è una casalinga. Il pubblico italiano tuttavia ha imparato a conoscerla in un’occasione.

L’anno è il 2016, quando Canale 5 manda in onda House Party, una sorta di happening che vedeva al timone due personaggi famosi che si alternavano con sketch, giochi e canzoni. La prima puntata di quello show andato in onda quattro anni fa vedeva al timone Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

La conduttrice pavese e l’attrice romana sono ormai amiche da qualche anno e hanno costruito un buon sodalizio artistico. La Ferilli in particolare è stata giudice di Amici, talent show sempre con la conduzione della moglie di Maurizio Costanzo.

Tornando ad House Party, in quella occasione la De Filippi lesse una lettera proprio ad opera della madre Ida:

“Eri quella che lasciavi, e lasci tutt’ora, biglietti qui e là con l’intenzione di accarezzarmi sempre anche quando non ci sei. Tu sei la figlia che ha superato ogni mia ambizione, e non mi riferisco al tuo lavoro in questo momento ma alla persona che sei diventata, o meglio che sei rimasta. Tu sei la mia Sabrina sempre. A Fiano tutti mi fermano e mi dicono che sei sempre affabile e generosa con tutti e che non ti sei mai montata la testa.

La lettera diceva anche:

“Figlia mia non sai cosa darei per tornare ai miei 18 anni, a quel pancino che cresceva insieme a te, il mio cuore abbracciato al tuo, noi due così unite e forti insieme. Te lo confesso: mi manca da morire, ricomincerei da capo se potessi Sei una figlia perfetta“.

Alla fine della lettura il momento si concluse con l’arrivo della madre in studio, con un emozionante abbraccio alla Ferilli. Nel 2021 Ida e la figlia sono ospiti della prima puntata di C’è posta per te.

Foto: account Instagram Sabrina Ferilli