Sabrina Ferilli: figli, marito, capelli, incinta

Di Marcello Filograsso sabato 15 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Sabrina Ferilli.

Attrice, conduttrice e giudice di talent show: conosciamo meglio Sabrina Ferilli.

Nata a Roma il 28 giugno del 1964, ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, ottenendo negli anni Ottanta ruoli di secondo piano sul grande schermo, per poi raggiungere la popolarità con La bella vita di Paolo Virzì, vincendo il Nastro d'argento come miglior attrice protagonista. Oltre al cinema (prende parte anche a Ferie d'agosto), sbarca pure in teatro, recitando nel Rugantino di Garinei e Giovannini. Pippo Baudo la vuole al suo fianco come co-conduttrice nel corso del Festival di Sanremo 1996, insieme a Valeria Mazza.

Nel 2000 Sabrina Ferilli, tifosissima della Roma, si spoglia allo Stadio Olimpico dopo la vittoria dello scudetto della squadra giallorossa. In questi anni è il volto di numerose fiction Rai e Mediaset, fino al 2013 quando compare ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del premio Oscar come miglior film straniero. Nello stesso anno e nel 2015 è giudice di Amici, oltre a interpretare il ruolo di una donna omosessuale in Io e lei, per la regia di Maria Sole Tognazzi, al fianco di Margherita Buy. L'ultima fiction da protagonista è stata L'amore strappato (2019) per la regia di Ricky Tognazzi.

Per quanto concerne la vita privata, nel 2003 l'attrice aveva sposato Andrea Perone, ma il matrimonio è naufragato dopo un tradimento da parte di lui con Sara Varone, peraltro molto somigliante alla Ferilli. Dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo. L'attrice dai capelli fluenti non ha figli e contrariamente ad alcuni gossip degli ultimi tempi non è incinta: ha provato ad adottarne uno ma senza successo.

Foto: account Instagram Sabrina Ferilli