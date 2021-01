Adriana Volpe si è lasciata con Roberto Parli? “La verità è che sono sempre stata sola”  

È un momento molto particolare per Adriana Volpe. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, per la conduttrice trentina si sono aperte quest’estate le porte di Ogni Mattina, il contenitore mattutino di TV8, che ora la vede sola alla guida. Sola, come pare abbia deciso di continuare la sua vita privata, in compagnia della figlia Gisele.

“Mi sono resa conto che sono sempre stata sola“, ha rivelato in un’intervista al settimanale Chi, descrivendo come ha deciso di trascorrere le appena passate vacanze di Natale. L’allusione è ovviamente all’evidente crisi con il marito Roberto Parli:

Mai come quest’anno credo che ognuno di noi abbia valorizzato ciò che di positivo ha nella vita. Dal canto mio, ho due genitori splendidi che mi hanno sempre trasmesso valori, voglia di vivere e, soprattutto, rispetto per gli altri. E poi c’è Gisele: il mio tutto, la mia prospettiva, ma soprattutto la mia forza.

Non si nasconde Adriana Volpe che, dopo essersi messa a nudo nel programma di Canale 5, continua a vivere alla luce del giorno ciò che le capita fuori dal campo delle telecamere. Nelle sue parole c’è spazio solo per lei e per la figlia:

Questo è sicuramente un momento molto particolare per la mia vita privata. Lo affronto a testa alta, presente a me stessa e con un’unica certezza: io e lei. La verità è che forse sola con Gisele lo sono sempre stata, ma oggi ne ho piena consapevolezza.

Nonostante gli ostacoli, nelle sue risposte non traspare stanchezza e dolore, quanto fiducia per un futuro migliore. Frasi di speranza, proiettate a un domani che regalerà ad Adriana Volpe nuove opportunità ed esperienze: