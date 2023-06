L’attrice e compagna di Raoul Bova, Rocio Munoz Morales, ha annunciato via social la tragica scomparsa di suo padre.

Rocio Munoz Morales ha perso in queste ore suo padre e lei stessa ha annunciato via social la sua scomparsa affermando: “Per sempre nel mio cuore, papà. Riposa in pace”. L’attrice ha anche postato una foto in cui la si vede stringere la mano del padre, che era malato da tempo.

Rocio Munoz Morales: è morto il padre

Un grave lutto ha colpito in queste ore l’attrice e compagna di Raoul Bova Rocio Munoz Morales, che ha annunciato la scomparsa di suo padre. L’uomo era malato da oltre un mese e lei stessa aveva svelato via social il suo dramma scrivendo:

“Papà, da un mese stai, anzi stiamo, perché non sei solo, combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze. E posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… Ti amo”. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso la loro solidarietà all’attrice. Tra coloro che le hanno espresso via social le loro condoglianze vi sono stati anche lo scrittore Luca Bianchini e il modello e attore Francesco Scognamiglio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG