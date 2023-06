La showgirl Samantha De Grenet ha fatto sapere di aver subito un grave furto nel suo appartamento a Roma.

Samantha De Grenet ha subito un grave furto nel suo appartamento a Roma e il suo improvviso ritorno a casa avrebbe messo in fuga i ladri (che avrebbero sfruttato la sua assenza per introdursi nall’appartamento arrampicandosi dalla grata di un ristorante).

In merito all’accaduto la showgirl ha scritto via social di essersi sentita violata e a seguire ha aggiunto che sarebbe pronta a pagare un riscatto per alcuni degli oggetti che le sarebbero stati rubati (e che avrebbero avuto per lei un grande valore affettivo). “Sono pronta a pagare un riscatto, mi sono stati portati via oggetti che hanno un valore affettivo enorme”, ha dichiarato via social.

Samantha De Grenet: il furto

Samantha De Grenet è stata ancora una volta vittima di un furto e lei stessa ha denunciato via social la situazione. La showgirl ha fatto sapere anche che i ladri si sarebbero dati alla fuga dopo aver compreso che lei stesse rientrando in casa.

“Non si aspettavano che tornassi, forse pensavano che dovessi passare il fine settimana fuori città. Ma quando ti entrano in casa è una violenza vera e proprio. Entrano nel tuo rifugio. Ma poi penso che poteva andare anche peggio, che a casa poteva esserci mio figlio e capitare qualcosa di brutto“, ha precisato. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Samantha De Grenet aggiornerà i fan in merito alla questione.

