Ilaria D’Amico è stata ospite al podcast di Diletta Leotta e ha risposto ad alcune domande bollenti sui temi di gravidanza e maternità.

Ilaria D’Amico è stata ospite di Diletta Leotta a Mamma Dilettante e ha risposto ad alcune domande della conduttrice (che presto sarà mamma per la prima volta). La compagna di Gigi Buffon non si è tirata indietro neanche difronte a qualche domanda imbarazzante, e sui rapporti sotto le lenzuola durante la gravidanza ha affermato:

“Anche quello rispetta il tuo corpo, le tue sensazioni, però non c’è proprio niente di male. Non ho capito perché si parla di questa cosa, non l’ho capito… se ti va: sì. Non c’è nessun tipo di problema secondo me. Nessuno me l’ha mai fatta pesare questa cosa”, ha ammesso, e ancora: “Aiuta anche a partorire (…) Non c’è niente che faccia dire no; è un grandissimo sì”.

Ilaria D’Amico: i rapporti in gravidanza

Nel suo podcast Mamma Dilettante Diletta Leotta ha intervistato amiche e colleghe del mondo dello spettacolo sui temi della gravidanza e della maternità. La conduttrice ha ascoltato con curiosità quanto Ilaria D’Amico aveva da dirle, e a seguire ha commentato con sincerità:

“Ah sì? No perché io non sono proprio in una fase wow”. La Leotta è in attesa della sua prima bambina, che nascerà entro la fine di agosto.

