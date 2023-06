Elodie ha posato per una campagna di profilattici ed è stata travolta dai commenti ironici da parte dei fan.

Elodie è tornata a sfoggiare le sue curve da capogiro in uno scatto sui social dove si è mostrata in un provocante costume da bagno. Lo scatto è relativo a una campagna per una nota marca di profilattici per cui la cantante è stata scelta come testimonial.

“Quando la distanza tra noi diminuisce, le sensazioni aumentano”, ha scritto la cantante infiammando la rete e il suo post è stato presto travolto dai commenti ironici dei fan.

Elodie testimonial dei profilattici: il messaggio

Elodie è stata travolta da una vera e propria ondata di commenti per il suo ultimo post relativo a una nota marca di profilattici per cui lei è stata scelta come testimonial.

“Mannaggia la miseria mia moglie mi ha già lasciato per i troppi commenti”, le ha scritto qualcuno tra i commenti allo scatto, mentre un altro ha aggiunto: “La causa del riscaldamento globale”. La foto ha suscitato anche la reazione da parte di Elisa Toffoli, grande amica della cantante che ha scritto ironica: “Ma come possiamo fare qua?”.

