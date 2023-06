A un anno dalle sue attesissime nozze con Fabio Mantovani, l’ex dama Isabella Ricci ha confermato il loro addio.

La storia tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani si è conclusa in un nulla di fatto, e i due hanno deciso di dirsi addio ad appena un anno dalle loro nozze. Dopo il clamoroso addi a mezzo social, Isabella ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha svelato:

“È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me. La situazione è stata complessa sin da metà gennaio, intorno al 19. E oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo”, ha confessato a Fanpage l’ex dama di UeD.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati

Isabella Ricci ha confermato le voci in circolazione delle ultime settimane e ha annunciato che lei e Fabio si sarebbero detti addio ad appena un anno dal loro matrimonio.

Al momento l’ex dama di UeD non ha svelato i motivi legati alle cause del loro addio, e si è limitata a sottolineare di voler andare avanti con la sua vita. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più e si chiedono se in futuro lei e Fabio sveleranno ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

