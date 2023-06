Lele Mora ha confessato di essersi allontanato dalla tv a causa della malattia che gli avrebbe imposto di prendersi cura di sé stesso.

Lele Mora è da tempo lontano dalle luci dei riflettori e al settimanale Chi lui stesso ha confessato di soffrire di demenza senile, malattia che da tempo lo costringerebbe a stare maggiormente attento al suo stato di salute.

“Non sono sparito perché non mi volevano più, mi sono fatto da parte perché sono stato molto male e mi devo curare: soffro di demenza senile”, ha svelato l’ex manager dei vip, e ancora: “Ho problemi con la memoria a breve termine. A volte mi dimentico che cosa ho fatto poche ore prima, mentre ricordo bene tutto il passato: è l’inizio della demenza senile e l’unica mia speranza è che la malattia cammini piano piano”.

Lele Mora

Lele Mora: la malattia

Lele Mora ha confessato alle pagine di Chi di soffrire di demenza senile, malattia che non gli starebbe consentendo di lavorare in tv e che, dopo i malori da lui avuti in passato, lo starebbe costringendo a prendersi maggiormente cura di sé stesso.

Mora ha confessato che continuerebbe a mantenere i contatti con alcuni volti del mondo dello spettacolo, come Al Bano, Sabrina Ferilli e Simona Ventura.

