Alessandro Cecchi Paone ha svelato che molto presto lui e il fidanzato Simone convoleranno a nozze e ha rivelato alcuni dettagli.

Alessandro Cecchi Paone intende sposare il fidanzato Simone Antolini e adottare legalmente sua figlia Melissa. Il volto tv ha confessato che lui e il suo compagno starebbero prendendo in considerazione l’idea di sposarsi in Spagna o in America e che, come testimone di nozze, lui vorrebbe la sua ex moglie, Cristina Navarro.

“Quando ci sposiamo? Aspettiamo l’estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto. Per l’unione lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, a Miami o a New York. Mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna. E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze. Se voglio adottare Melissa? Anche per questo ci sposeremo all’estero“, ha svelato al settimanale Mio.

Alessandro Cecchi Paone

Cecchi Paone: il matrimonio all’estero

Alessandro Cecchi Paone non vede l’ora di convolare a nozze con il suo giovane fidanzato, Simone Antolini, a cui è legato da quasi un anno. Di recente i due hanno partecipato insieme all’Isola dei Famosi, ma hanno lasciato anticipatamente il reality show (a causa di un infortunio avuto da Simone).

Una volta uscito dal programma il fidanzato di Paone ha svelato di avere una figlia e a seguire il noto conduttore ha ammesso di essere intenzionato ad adottarla legalmente.

