Michelle Hunziker ha dedicato un post sui social alla Riviera Romagnola e ha fatto il pieno di like con le sue curve da capogiro.

Michelle Hunziker ha postato alcuni seducenti scatti in costume da bagno durante la sua ultima vacanza alla Riviera Romagnola, e nella didascalia alle sue foto ha scritto:

“Quando vengo in Riviera mi si sbloccano un sacco di ricordi legati ai bellissimi momenti collezionati insieme alla mia famiglia. Gatteo a Mare per me fine anno 89 e primi anni 90, era come andare alle Maldive! Mio papà che gonfiava tronfio il gommone con i piedi (ci metteva una vita) mio fratello (gran figaccione) che spaccava i cuori di tutte le ragazze di Gatteo…(…) I romagnoli sono speciali e sanno come farti sentire a casa. Hanno l’ospitalità nel dna e sono dei grandi lavoratori! Io vado dove c’è della bella gente, gioiosa con la voglia di vita nelle vene! Venite in riviera si sta da dio!“, ha scritto la conduttrice nel suo post, che ha fatto il pieno di like.

Michelle Hunziker in bikini in Riviera

Michelle Hunziker ha conquistato i suoi fan con il suo messaggio dedicato alla Riviera Romagnola (luogo in cui ha trascorso molte delle sue vacanze fin da quando era giovanissima) e con le sue curve da capogiro. La conduttrice quest’anno ha compiuto 46 anni e lo scorso marzo è diventata nonna del suo primo nipote (il piccolo Cesare, figlio di sua figlia Aurora). In tanti sui social le hanno fatto i complimenti per la sua forma smagliante e non vedono l’ora di sapere se prima o poi troverà l’amore.

