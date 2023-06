Alda D’Eusanio è tornata a parlare della sua controversa squalifica dal GF Vip a causa di alcune sue affermazioni sul conto di Laura Pausini.

Alda D’Eusanio è stata squalificata dal GF Vip per aver fatto alcune pesanti insinuazioni sull’unione tra Laura Pausini e suo marito Paolo Carta. Dopo la vicenda la conduttrice è praticamente sparita dal piccolo schermo, e a tal proposito lei stessa ha ammesso:

“Sono stata rovinata dal GF Vip”, ha detto a Novella 2000, e ancora: “Non so come mi sia passata per la testa la drammatica idea di partecipare, resterò per sempre un mistero. Probabilmente ho quindi accettato per vanità. E mal me ne incolse. Accettare è stato un errore di cui mi pento amaramente anche per le conseguenze nefaste che ha portato. Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di una parola”.

Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio contro il GF Vip

Alda D’Eusanio è tornata a sfogarsi in merito alla vicenda che l’ha vista protagonista al GF Vip e che, a suo dire, le è costata l’allontanamento dai principali programmi tv. La conduttrice ha anche affermato che confiderebbe che i nuovi cambiamenti ai vertici possano garantirle un ritorno in Rai. Sarà vero?

“Io credo di avere ancora qualcosa da dire e mi auguro che le nuove nomine mi ridiano il mio posto al sole”, ha ammesso. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG