Matilde Simonetto è stata la curatrice d’immagine di Berlusconi e ha svelato alcuni dettagli sul suo look e sulla sua famigerata “bandana”.

Matilde Simonetto ha lavorato per oltre 20 anni al fianco di Silvio Berlusconi e al settimanale Oggi ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul suo mestiere (di cui è stata sicuramente un’apripista). “Ti guardava fisso per capire se avevi le bollicine. Ti scandagliava l’aurea e l’anima, capiva subito se valevi o se eri un creti*o. Anche se io gli ho visto tirare fuori del sale anche da dei creti*i monumentali”, ha confessato prima di svelare che l’ex premier fosse solito usare continuamente la cipria anti-lucido (nonostante lei fosse contraria).

“Silvio però faceva troppo uso della cipria anti-lucido per i miei gusti ne usava troppa, si teneva in tasca un piumino secco: appena io mi voltavo, lo tirava fuori e si incipriava, poi lo rimetteva in tasca credendo che io non lo vedessi”, ha rivelato.

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi: la confessione della curatrice d’immagine

Matilde Simonetto ha svelato a Oggi alcuni insoliti dettagli sulla vita dell’ex premier e sul modo in cui era solito mostrarsi in pubblico. Lei stessa ha anche rotto il silenzio in merito alla famigerata “bandana” bianca da lui sfoggiata a Porto Cervo e che, a suo dire, sarebbe servita per coprire un trapianto di capelli.

“Decise lui, forse c’era un trapianto da proteggere, lui lo coprì così. Quando vidi le immagini mi prese un colpo”, ha ammesso l’ex curatrice d’immagine dell’ex presidente (scomparso il 12 giugno scorso).

