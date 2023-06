Karina Cascella non le manda a dire e ha replicato a suon di insulti contro i leoni da tastiera che l’hanno presa di mira sui social.

Karina Cascella è finita – così come molte altre celebrità – nel mirino degli haters sui social. In queste ore una donna le ha scritto:

“Puoi mostrare solo t***e e c***o. Per il resto sei uno zero assoluto”. Karina ha replicato postando la foto della detrattrice e scrivendole: “Invece oltre alle t***e (belle grosse) e un bel c***o, ho anche un bel cervello pensa che connubio vincente. E quelle come te devono e possono solo mangiarsi il fegato, perché tu per esempio oltre ad essere bruttarella, sei una capra”, e ancora: “Che sfiga porina mi spiace”.

Karina Cascella

Karina Cascella pubblica le foto degli haters

Karina Cascella ha finito per scatenare una bufera in rete dove, nelle ultime ore, ha pubblicato le foto di una sua detrattrice e ha tuonato: “Commento pubblico, offesa pubblica. E sapete cosa faccio io ora? Posto le vostre facce così vediamo se vi passa la voglia di insultarmi gratuitamente. Ora mi avete veramente fracassato“.

Sui social in tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e si chiedono se Karina farà lo stesso con altri dei suoi “odiatori seriali” sui social. L’ex volto tv in passato aveva già tuonato contro alcuni dei suoi detrattori.

