Dopo aver trionfato all’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli ha rotto il silenzio sul suo rapporto con l’ex suora Cristina Scuccia.

Marco Mazzoli ha conquistato la vittoria all’Isola dei Famosi e, a seguire, al settimanale Leggo, ha svelato alcuni dettagli sulla sua avventura all’interno del programma e sul suo rapporto con l’ex suora Cristina Scuccia (anche lei naufraga all’interno dello show).

“Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei”, ha rivelato Mazzoli.

Marco Mazzoli

Marco Mazzoli e Cristina Scuccia: la confessione

Per la prima volta Marco Mazzoli ha svelato alcuni retroscena sul conto di Cristina Scuccia che, durante la sua permanenza dell’Isola dei Famosi, ha svelato per la prima volta di avere un legame sentimentale.

L’ex suora non ha però svelato se la persona al suo fianco sia un uomo o una donna, e la questione le è valsa non poche critiche da parte di Ilary Blasi e dell’opinionista Vladimir Luxuria. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se finalmente Cristina Scuccia si deciderà a svelare l’identità della persona al suo fianco.

