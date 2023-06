Vladimir Luxuria ha detto la sua sul conto dell’ex suora Cristina Scuccia e sulla misteriosa persona al suo fianco.

L’isola dei Famosi 2023 ha visto trionfare Marco Mazzoli, ma senza dubbio l’ex suora Cristina Scuccia è stata una delle vincitrici “morali” dell’edizione. A proposito dell’ex naufraga – che al reality show ha svelato per la prima volta di essere innamorata di una persona – l’opinionista Vladimir Luxuria ha confessato a Vanity Fair:

“Cosa non ha funzionato del percorso di Cristina Scuccia? Tirare troppo per le lunghe la storia con la ”persona”. Se vuoi mantenere un riserbo su qualcosa di intimo, non ne parli più. Insistere rende pubblica una curiosità eccessiva: se hai deciso di fare trenta, fai trentuno. E poi nelle ultime puntate era un po’ spenta, nonostante sia stata coraggiosa. (…) Che consiglio le darei? Viversi l’amore e accoglierlo senza vergogna”.

Vladimir Luxuria: l’opinione su Cristina Scuccia

Vladimir Luxuria ha scagliato qualche frecciatine nei confronti di Cristina Scuccia che, a suo dire, avrebbe tirato fin troppo per le lunghe le questioni relative alla “persona speciale” che avrebbe atteso a casa il suo ritorno (e su cui non ha neanche voluto precisare se si trattasse di un uomo o di una donna).

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se l’ex suora svelerà ulteriori dettagli in merito alla vicenda e soprattutto se uscirà allo scoperto con la persona amata.

