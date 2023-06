Secondo indiscrezioni circolate sui social, Francesco Totti avrebbe messo dei like sospetti a una ballerina professionista di Amici.

L’ex capitano della Roma Francesco Totti è balzato agli onori delle cronache a causa di alcuni like sospetti che avrebbe messo a una ballerina professionista di Amici e che, a seguire, avrebbe cancellato. La ballerina in questione – secondo le indiscrezioni circolate in rete – sarebbe nientemeno che Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro.

Francesco Totti

Francesco Totti: i like a una ballerina

Più d’una volta Francesco Totti ha finito per far discutere il pubblico in rete a causa dei suoi like a donne più o meno famose dello spettacolo italiano. Secondo i rumor in circolazione, l’ex Capitano nelle ultime ore avrebbe messo dei like anche a Francesca Tocca, la ballerina professionista di Amici legata sentimentalmente a Raimondo Todaro (con cui ha avuto una figlia).

In tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli e soprattutto si domandano come avrà preso la questione Noemi Bocchi, la flower designer con cui l’ex calciatore fa coppia fissa ormai da oltre un anno (e con cui ha affittato una casa a Roma Nord dopo aver detto addio a sua moglie Ilary Blasi). La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

