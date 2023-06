Dopo le sue nozze con Alessandro Rossi, Francesca Cipriani ha confessato di desiderare ardentemente un bambino.

Nel 2022 Francesca Cipriani è convolata a nozze con il suo grande amore, Alessandro Rossi, e a seguire ha confessato di desiderare ardentemente un figlio suo. Il volto tv attualmente starebbe facendo “prove di maternità” con il figlio che Alessandro Rossi ha avuto da una sua precedente relazione.

“Se stiamo provando a diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna. Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere e per adesso work in progress. Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a trecentosessanta gradi e molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per adesso ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro. Lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Sapete che io impazzisco per i bambini. Ho sempre avuto un debole per i più piccoli”, ha rivelato al settimanale Mio.

Francesca Cipriani sembra aver trovato la vera felicità accanto ad Alessandro Rossi, e lei stessa ha svelato che lei e l’imprenditore sarebbero in attesa di realizzare il sogno di diventare genitori. Al momento i due si godono la loro vita di coppia e sembrano entusiasti di poter crescere insieme anche il figlio che Alessandro ha avuto da una sua presente relazione. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? I fan dei social sono impazienti di saperne di più.

