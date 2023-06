Chiara Nasti è convolata a nozze con Mattia Zaccagni e, per il suo giorno più importante, non ha badato a spese.

Chiara Nasti non ha badato a spese nel giorno delle sue nozze con Mattia Zaccagni e per l’occasione, al termine del suo ricevimento esclusivo, ha consegnato agli ospiti delle bomboniere del marchio Chanel. All’interno di esse era contenuto il profumo Paris-Venise in una confezione da 50 ml e dal costo di 98 euro l’una.

La cerimonia di nozze di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è stata a dir poco esclusiva e i due hanno deciso di optare per una fragranza del marchio Chanel come “bomboniera” per i loro ospiti. Per l’esclusiva occasione Chiara Nasti ha sfoggiato 3 lussuosi abiti da sposa e il ricevimento si è svolto nella famosa Villa Miani a Roma.

In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alle nozze dell’influencer, che sui social si è limitata a postare pochissime foto relative alla cerimonia e ai festeggiamenti. Lei e Mattia Zaccagni sembrano essere più felici e uniti che mai e la loro unione è stata consacrata alcuni mesi fa dall’arrivo del loro primo figlio, il piccolo Thiago.

