La produzione del GF Vip sarebbe già a lavoro per formare il nuovo cast del GF Vip e, secondo indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi su Annalisa Chirico, trentaseienne e firma di punta de Il Foglio. Annalisa Chirico è anche opinionista tv, e non è dato sapere al momento se Signorini abbia pensato a lei per averla come opinionista o come nuova concorrente del reality show.

Alfonso Signorini

GF Vip 8: scelto il primo vip

Secondo i rumor in circolazione, Alfonso Signorini avrebbe scelto Annalisa Chirico come nuovo volto del Grande Fratello Vip 8, ma al momento la questione resta senza conferme. L’ultima edizione del reality ha visto trionfare l’influencer Nikita Pelizon, e come di consueto ad appena due mesi dal termine del programma Alfonso Signorini si è già rimesso a lavoro per realizzare la nuova edizione.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan del reality show non resta che attendere ulteriori novità in merito ai preparativi per la nuova edizione del programma.

