Da settimane Ilary Blasi non appare più insieme a Bastian Muller sui social, e in tanti credono che tra i due possa essere in atto una crisi.

Ilary Blasi è in crisi con il fidanzato Bastian Muller? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete, dove i due non si mostrano insieme già da alcune settimane. La conduttrice è estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata, e al momento non è quindi dato sapere se nell’indiscrezione ci sia qualcosa di vero.

Sui social in tanti, tra i fan di Ilary Blasi, sono curiosi di saperne di più.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: è crisi con Bastian Muller?

Da quando è uscita allo scoperto con Bastian Muller, Ilary Blasi non ha perso occasione per condividere sui social i suoi scatti in compagnia del compagno imprenditore e in tanti, tra i suoi fan, sembrano impazienti di saperne di più (nonostante lei si sia sempre rifiutata di rilasciare dichiarazioni in merito alla loro storia).

Nelle ultime settimane Ilary Blasi e Bastian sembrano aver cambiato improvvisamente atteggiamento, e infatti da giorni i due non appaiono insieme sui social. Tra i fan in tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se i due torneranno a mostrarsi insieme sui social, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG