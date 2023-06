Il padre di Chiara Nasti è finito nell’occhio del ciclone a causa di un messaggio da lui dedicato a sua figlia in occasione delle sue nozze.

Il padre di Chiara Nasti, Enzo Nasti, è finito al centro di una bufera via social a causa di una dedica da lui fatta alla figlia in occasione delle sue nozze con Mattia Zaccagni. “Ieri ho visto la MADONNA per la prima volta. Principessa mia grazie di avermi fatto vivere questo giorno”, ha scritto sui social.

Chiara Nasti Mattia Zaccagni

Chiara Nasti: la dedica del padre Enzo

In molti hanno trovato a dir poco esagerata la dedica che Enzo Nasti ha fatto a sua figlia, Chiara Nasti, in occasione delle sue nozze con Mattia Zaccagni (celebrate di martedì 20 giugno a Roma). Il padre dell’influencer ha scritto il suo messaggio alla figlia nella didascalia a un post relativo al giorno del matrimonio e dove si vede l’influencer, in abito da sposa, mentre gli tiene il viso teneramente tra le mani.

Sui social in tanti hanno avuto da ridire per lo sfarzo ostentato dall’influencer, che al matrimonio ha optato per bomboniere “griffate” e tre abiti da sposa. La neosposa di Mattia Zaccagni replicherà alle polemiche in circolazione?

