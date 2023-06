Per la prima volta Paolo Ruffini ha svelato alcuni retroscena sulla fine della sua storia con Diana Del Bufalo.

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo hanno vissuto un’importante storia d’amore e, dopo essersi separati, sono riusciti a mantenere un buon rapporto d’amicizia. L’attore e conduttore ha svelato per la prima volta come sarebbe avvenuta la sua rottura dall’attrice, e al settimanale Oggi ha confessato che sarebbe stata lei a lasciarlo improvvisamente.

“E’ stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: ‘Non me la sento più di stare insieme a te’. Io ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi.”

Diana Del Bufalo

Paolo Ruffini: l’addio a Diana Del Bufalo

Paolo Ruffini ha svelato per la prima volta i motivi del suo addio a Diana Del Bufalo, e a seguire, ha anche confermato che oggi i suoi rapporto con la sua ex sarebbe ottimi. I due continuerebbero a frequentarsi come amici, ma entrambi sembrano aver ritrovato la felicità con altri partner (lui è legato a Barbara Clara Pereira, mentre la Del Bufalo starebbe con Pierpaolo Spollon).

“Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical. Sono andato a vederla in ‘7 spose per 7 fratelli’ portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. So che è fidanzata, sono contentissimo”, ha confessato Ruffini a Oggi. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

