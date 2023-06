Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi, ha svelato alcuni retroscena inaspettati sul suo rapporto con la carriera di suo padre.

Leonardo Tano è uno dei due figli del famoso Siffredi e lui stesso ha svelato che, pur lavorando nell’Academy del padre, non avrebbe mai visto uno dei suoi film. “Mi è capitato di vedere le copertine dei suoi film”, ha dichiarato in una diretta Twitch. Oggi Leonardo è conosciuto come astro nascente dell’atletica italiana e, nell’Academy fondata da suo padre, realizza foto e video del backstage.

Rocco Siffredi

Leonardo Tano: la confessione sui film del padre

Leonardo Tano ha uno splendido rapporto con suo padre, il famoso attore Rocco Siffredi, ma non ha fatto segreto di non aver mai visto uno dei suoi film. Lo stesso attore ha più volte parlato del legame con i suoi figli e del fatto che non siano mai stati in imbarazzo rispetto alla sua carriera.

“Leonardo ha preso tutta la mia tenacia. Ma in un altro ambito. Lui usa molto di più la testa, diciamo“, ha dichiarato ironico a La Repubblica.

Lui e la moglie Rosza hanno avuto insieme anche un altro figlio, Lorenzo, ed entrambi sono molto legati ai genitori.

