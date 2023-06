Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato il loro addio, e sui social non si parla altro che dei motivi della loro rottura.

Da quando Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato pubblicamente il loro addio, sui social non si fa altro che parlare delle cause relative alla questione. Secondo indiscrezioni il conduttore avrebbe persino avuto una liaison con una sua collaboratrice, ma la vicenda è stata fermamente smentita da Alberto Dandolo su Oggi, dove ha scritto:

“Paolo Bonolis soffre per la fine del suo matrimonio”, e ancora: “Chi lo conosce bene sa che ha lottato fino all’ultimo per salvare il suo matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui”.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Paolo Bonolis: le cause dell’addio a Sonia Bruganelli

Dopo una lunga storia d’amore e la nascita di tre figli, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di dirsi addio.

La questione ha sollevato non pochi dubbi in rete, e in tanti si sono chiesti se alla base della rottura non vi fossero stati dei tradimenti da parte dei due volti tv. Secondo Alberto Dandolo non sarebbe stato Bonolis a volere la separazione dalla moglie e anzi, avrebbe fatto di tutto pur di salvare il suo matrimonio. “Non è stato facile accettarlo, ero dispiaciuto, ovvio”, ha dichiarato il conduttore a Vanity Fair annunciando il suo addio alla moglie (con cui è rimasto in buoni rapporti).

