All’indomani dalla sua esperienza all’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone ha scagliato una frecciatina infuocata contro Ilary Blasi.

Alessandro Cecchi Paone si è ritirato dall’Isola dei Famosi per fare ritorno a casa e stare accanto al suo fidanzato, Simone Antolini, che si era infortunato.

La questione ha sollevato non poche polemiche e la conduttrice Ilary Blasi si è scagliata contro il volto tv, che non ha onorato – a suo dire – l’impegno preso con il programma. Cecchi Paone ha replicato affermando che, alla base della loro discussione vi sarebbe stato un misunderstanding, e a seguire ha detto a Mio:

“Com’è finita con Ilary Blasi? Mi è dispiaciuto che lei non riusciva a capire che per me l’amore per il mio compagno è la cosa più importante”, e ancora: “Lei pensava che fosse una delle cose che inventano gli autori per far parlare del programma”.

Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone: il rapporto con Ilary Blasi

Alessandro Cecchi Paone è tornato a parlare dei motivi che lo hanno condotto ad avere un battibecco con Ilary Blasi in diretta tv all’Isola dei Famosi. Non è dato sapere se i due abbiano chiarito quanto accaduto, ma Cecchi Paone ha sottolineato di non essere pentito di aver lasciato il programma (a cui per altro aveva già preso parte due volte) per stare accanto al suo fidanzato.

“Quando Ilary ci ha poi visti in trasmissione ha compreso il nostro amore e non ha osato dire più nulla. Siamo stati invitati come coppia e abbiamo detto: “insieme entriamo e insieme usciamo”. E così è stato”, ha confessato il volto tv, che si è detto pronto a sposare quanto prima Simone Antolini.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG