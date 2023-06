Katia Ricciarelli ha svelato un retroscena inedito sulla sua storia con Pippo Baudo e sulla sua mancata maternità.

Katia Ricciarelli non ha mai avuto figli e questo è stato il suo unico rimpianto. In una delle sue ultime interviste a Belve, la stessa soprano ha confessato che sarebbe stato il suo ex marito, Pippo Baudo, a chiederle di interrompere la sua gravidanza quando lei, agli inizi della loro storia, rimase incinta.

“Pensammo che fosse troppo presto per avere un bambino. Eravamo fidanzatini, e di nascosto”, ha dichiarato la cantante, e ancora: “Non dò più colpe a me stessa o a Pippo, è un qualcosa che aveva deciso il destino”.

Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli e l’aborto: la confessione

Katia Ricciarelli ha svelato che, agli inizi della sua storia con Pippo Baudo, lei sarebbe rimasta incinta ma, insieme all’ex marito, decise di interrompere la gravidanza. Oggi l’unico rimpianto della celebre cantante sarebbe proprio quello di non aver avuto un figlio suo, e a tal proposito lei stessa ha rivelato a Belve:

“A volte penso a cos’è che mi manca e mi rispondo: il figlio che non ho mai avuto. Ho abortito e se mi chiedo il perché, allora mi rispondo che sarà stata la volontà di Dio e che forse è giusto così. Ed a volte l’accanimento che rovina una coppia non ha motivo di esistere. Ma te ne rendi conto soltanto molto dopo”. Dopo la fine della sua storia con Pippo Baudo, Katia Ricciarelli sarebbe rimasta single.

