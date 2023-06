Attraverso i social Eros Ramazzotti ha fatto una speciale dedica d’amore alla sua fidanzata, Dalila Gelsomino.

Eros Ramazzotti si sta godendo una vacanza in Messico in compagnia della fidanzata Dalila Gelsomino e, attraverso i social, ha voluto fare una romantica dedica alla sua dolce metà postando l’immagine dell’acqua cristallina difronte a loro.

“La vita è bella come te”, ha scritto il cantante nelle sue stories taggando la sua nuova compagna.

Eros Ramazzotti: l’amore per Dalila Gelsomino

Da alcuni mesi Eros Ramazzotti fa coppia fissa con Dalila Gelsomino, che fa la spola tra l’Italia e il Messico per via dei suoi numerosi impegni di lavoro. Attraverso i social il cantante (che è diventato nonno per la prima volta alcuni mesi fa)ha voluto fare una romantica dedica alla fidanzata e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più in merito alla loro relazione.

Dalila Gelsomino ha 34 anni e si è trasferita a Playa del Carmen nel 2016, e lì lavorerebbe nel settore immobiliare. I due sono usciti allo scoperto per la prima volta attraverso i social alcuni mesi fa e qualcuno ha anche ipotizzato che presto potessero avere un figlio insieme. Al momento Ramazzotti ha personalmente smentito la questione.

