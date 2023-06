Chiara Nasti è stata travolta dalle critiche a causa di un dettaglio sulle sue nozze con Mattia Zaccagni, che si sono svolte a Roma.

Martedì 20 giugno 2023 Chiara Nasti ha detto sì a Mattia Zaccagni, il calciatore padre di suo figlio Thiago. Sui social la coppia ha postato pochissime immagini della cerimonia blindatissima, ma in tanti non hanno potuto fare a meno di chiedere ai due alcune questioni relative all’evento. Chiara Nasti è stata anche presa di mira dagli haters perché avrebbe deciso di sposarsi di martedì. “Lo hai fatto per risparmiare?”, le ha chiesto provocatoriamente qualcuno sui social.

Chiara Nasti Mattia Zaccagni

Chiara Nasti: il dettaglio sul matrimonio

Chiara Nasti è diventata la moglie di Mattia Zaccagni e i due hanno festeggiato il lieto evento con una romantica cerimonia a Roma alla presenza di amici e parenti.

In tanti non hanno però potuto fare a meno di scagliare alcune frecciatine infuocate contro l’influencer e per la sua decisione di convolare a nozze di martedì. “Lo hanno fatto perché il 20 è il loro numero”, ha precisato un fan della coppia chiarendo il mistero sulla data scelta dai due.

