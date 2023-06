Tommaso Zorzi è stato travolto da un nuovo scoop: sembra infatti che al suo fianco sia presente un nuovo amore.

Un nuovo amore in vista per Tommaso Zorzi? Il settimanale Chi assicura di sì e ha anche pubblicato le prime foto che ritraggono l’influencer in compagnia di Andrea Incontri, il direttore creativo di Benetton con cui sembra che faccia coppia fissa da alcuni mesi. I due hanno 24 anni di differenza, ma l’età non sembra rappresentare un problema per loro.

Tommaso Zorzi e Andrea Incontri insieme

Il settimanale Chi ha avvistato Tommaso Zorzi e il direttore creativo di Benedetto Andrea Incontri mentre rientravano insieme a Milano (a bordo di un motorino) dopo aver trascorso una romantica vacanza in Puglia. Secondo il settimanale i due si frequenterebbero da alcuni mesi, ma non si sarebbero ancora decisi a uscire allo scoperto.

Al momento Zorzi e Incontri non hanno confermato né smentito i gossip in circolazione, ma in tanti sono curiosi di sapere se davvero stiano insieme e se presto confermeranno o smentiranno le voci in circolazione. Per Zorzi quella con il direttore creativo di Benetton potrebbe essere la prima storia importante dopo la fine della sua relazione con il ballerino Tommaso Stanzani.

