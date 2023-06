Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli ha scagliato una frecciatina infuocata contro Helena Prestes.

Marco Mazzoli è stato il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e, in una sua intervista al Corriere della Sera, l’ex naufrago ha confessato se parteciperebbe ancora al reality show e soprattutto ha scagliato una frecciatina contro Helena Prestes, con cui non ha instaurato un buon rapporto.

“Quanto a Helena Prestes (modella brasiliana) ho provato ad andarle incontro, ma alla fine avevano ragione gli altri naufraghi: è una persona davvero problematica. E ho avuto un litigio acceso con Gian Maria Sainato (un influencer, molto poco famoso come la gran parte del cast, ndr) che ha cercato di far passare me e Paolo come due omofobi”, ha dichiarato dopo aver affermato di aver legato maggiormente con Andrea Lo Cicero e Cecchi Paone.

Marco Mazzoli: la frecciatina a Helena Prestes

All’indomani dalla fine dell’Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli ha confessato qualche retroscena sul suo rapporto con i suoi compagni d’avventura e non ha mancato di scagliare una frecciatina contro Helena Prestes. La modella replicherà alle sue parole?

Mazzoli ha dichiarato di non vedere l’ora di tornare ai suoi impegni in radio e, rispetto alla possibilità di tornare sull’Isola, ha chiosato un inequivocabile: “Mai più!”.

