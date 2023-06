Guenda Goria ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute dopo aver avuto una gravidanza extrauterina.

Gli ultimi anni non sono stati particolarmente semplici per Guenda Goria, che si è trovata a dover combattere contro l’endometriosi e, a seguire, ha avuto una gravidanza extrauterina che ha costretto i medici ad asportarle una tuba. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta a tal proposito ha scritto via social che i risultati delle sue ultime analisi non sarebbero stati dei migliori.

“Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita, ma ho paura“, ha detto.

Guenda Goria: la confessione sulle analisi

Guenda Goria non ha fatto segreto di desiderare un giorno un figlio suo ma, dopo aver avuto una gravidanza extrauterina, ha dovuto purtroppo fare i conti con una diagnosi negativa da parte dei medici. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha scritto che probabilmente non riuscirà mai ad avere un figlio in maniera naturale, e in queste ore in tanti le stanno inviando i loro messaggi di solidarietà e incoraggiamento. Al momento sulla questione non vi sono stati nuovi sviluppi, e in tanti si chiedono se Guenda parlerà ulteriormente della questione.

