Kikò Nalli sembra aver trovato la felicità in amore e sui social è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma.

L’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, è uscito allo scoperto con quella che sarebbe la sua nuova fiamma, Vanessa Pontarollo. La donna è proprietaria di un salone di bellezza a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e lei e Kikò si sono già mostrati felici ed innamorati attraverso i social.

Kikò Nalli: il nuovo amore

Dopo la fine della sua lunga unione con Tina Cipollari e dopo che è stato legato per un lungo periodo all’ex concorrente del GF Vip Ambra Lombardo (che nel frattempo si è sposata), Kikò Nalli sembra aver finalmente ritrovato la serenità in amore e nelle scorse ore, attraverso i social, lui stesso si è mostrato in compagnia di quella che sarebbe la sua nuova fiamma, Vanessa Pontarollo.

La donna non è nota nel mondo dello spettacolo e al momento non è dato sapere come lei e Kikò si siano conosciuti. Sui social in tanti sperano di saperne di più e si chiedono se l’hair stylist si deciderà a svelare qualche dettaglio in più sulla sua nuova storia d’amore. La nuova compagna dell’hair stylist lavorerebbe come make up artist, ma non si hanno ulteriori informazioni sul suo conto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG