Emma Marrone ha confessato per la prima volta alcuni retroscena drammatici legati alla scomparsa di suo padre Rosario.

Emma Marrone non ha fatto segreto di aver avuto con suo padre Rosario un legame intimo e speciale e dallo scorso ottobre si trova costantemente a fare i conti con il vuoto lasciato dalla sua mancanza. La cantante ha confessato a Vanity Far che non si trovava con suo padre nel momento in cui è mancato e ha raccontato:

“Quando è morto io ero via un paio di giorni, l’avevo sentito la sera prima, ‘prendo un volo domattina e alle 13 sono già con le gambe sotto al tavolo’. Ti aspetto, mi ha risposto. Invece al mattino era morto. Quando ho visto il numero di mio fratello ho capito subito, dall’altra parte sentivo le urla di mia madre, è stato terribile. E io non c’ero”, ha detto.

Emma Marrone

Emma Marrone: la scomparsa del padre

Emma Marrone sta cercando di affrontare con coraggio e saggezza la scomparsa di suo padre Rosario, ma più volte ha parlato di quanto la morte del genitore abbia lasciato in lei un segno indelebile e impossibile da superare. La cantante ha anche rivelato che, nonostante il dolore l’abbia travolta, non avrebbe rimpianti.

“Non ho rimpianti. Credo anzi che sia un suo regalo. Sentiva che sarebbe morto e sono convinta che mi abbia voluto risparmiare dalla sua morte, in modo che lo ricordassi vivo e felice nella chiamata della sera prima”, ha ammesso.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG