Anna Pettinelli è stata travolta da un gossip in merito a un suo presunto legame con l’ex compagno di Arisa, il manager Andrea Di Carlo.

Secondo un rumor che sta prendendo sempre più piede sui social, Anna Pettinelli avrebbe un legame con Andrea Di Carlo, l’ex manager di Arisa balzato agli onori delle cronache per aver chiesto alla cantante di sposarlo (salvo poi lasciarla poco tempo dopo).

Sui social sono apparsi alcuni indizi in merito a un suo presunto legame con la Pettinelli, ma al momento i due non hanno confermato né smentito la questione.

Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo: l’indiscrezione

Un gossip diventato sempre più insistente in rete ha travolto Anna Pettinelli, a cui è stata attribuita una liaison con l’ex manager di Arisa, Andrea Di Carlo. Lo stesso Di Carlo avrebbe postato alcuni messaggi via social e le fotografie di una donna di spalle in tutto e per tutto simile alla Pettinelli.

Al momento i due non hanno confermato né smentito le voci in circolazione, ma in tanti sui social sono alla ricerca di indizi che provino la liaison tra i due. Anna Pettinelli romperà finalmente il silenzio confermando il rumor in circolazione sul suo conto?

