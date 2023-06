La scrittrice Michela Murgia ha svelato alcuni retroscena sulla sua malattia e su come avrebbe scoperto di averla.

Michela Murgia ha annunciato pubblicamente di avere un cancro al quarto stadio e a Vanity Fair ha anche confessato i dettagli su come avrebbe scoperto di essere malata dopo che, nel 2021, sarebbe giunta in ospedale in gravi condizioni.

“Io sono arrivata in ospedale in fin di vita. In ambulanza, in pronto soccorso e poi subito in sala operatoria. Era il secondo lockdown, Capodanno del 2021. Ero in condizioni di semi incoscienza, convinta di morire e coi medici convinti che sarei morta. Quando mi sono ripresa e sono uscita, quando è arrivata la diagnosi del tumore era una buona notizia, perché avevo ancora tempo, perché non sarei morta in terapia intensiva” ha confessato la scrittrice.

Michela Murgia, la malattia: i retroscena

Michela Murgia ha svelato alcuni dettagli sul cancro al quarto stadio che, solo pochi mesi fa, ha annunciato di avere. La scrittrice ha anche affermato che avrebbe paura del dolore che la malattia potrebbe causarle molto più che della morte.

“Non ho provato rifiuto, quella notizia non voleva dire cancro, voleva dire tempo. Non ho paura della morte. Ho paura del dolore. Naturalmente parliamo della morte mia. Se si ammalasse uno dei miei figli, non sarei così serena”, ha ammesso.

In tanti in questi mesi le hanno espresso il loro calore e la loro solidarietà, e sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni.

