Chiara Nasti ha finalmente detto sì a Mattia Zaccagni, il calciatore e padre di suo figlio Thiago. I retroscena sulle nozze.

Dopo essere diventati genitori per la prima volta nei mesi scorsi, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno coronato il loro sogno d’amore e sono convolati a nozze nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli. A seguire la coppia si è recata a Villa Miani, dove ad attenderla sarebbero stati presenti gli amici e i parenti più cari. Le foto del matrimonio hanno rapidamente fatto il giro dei social, e in tanti hanno lodato Chiara Nasti per la sua bellezza.

Chiara Nasti, il matrimonio: le foto

Chiara Nasti ha conquistato I fan dei social con il suo abito bianco da sogno e che ha mostrato per la prima volta solo nel giorno delle sue nozze. L’influencer è diventata mamma del suo primo bambino, Thiago, nei mesi scorsi, e a seguire ha fatto di tutto per rimettersi in forma ed essere perfetta nel suo giorno più importante.

La cerimonia di nozze si è svolta nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli (la stessa scelta da Ilary Blasi e Francesco Totti) e a seguire gli sposi hanno festeggiato con i loro cari nella lussuosa cornice di Villa Miani.

