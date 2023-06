Il tatuatore di Fedez ha rotto il silenzio dopo che il rapper è stato travolto da un’ondata di critiche a causa del suo tatuaggio.

Nei giorni scorsi Fedez ha mostrato ai fan dei social il suo nuovo tatuaggio dedicato alla figlia Vittoria, ma ha finito per essere travolto da una valanga di critiche. Il rapper a seguire ha replicato ai commenti degli haters e sulla vicenda ha rotto il silenzio anche il suo tatuatore, che ha difeso il suo lavoro affermando attraverso i social:

“Sono colui che ha osato tatuare ‘Vittoria brutta’ a Fedez. La foto di quel tatuaggio è terribile, è vero, fa schifo. Quindi mi becco tutti gli insulti e alzo le mani. Ma vi posso assicurare che non era così brutto. Io fino a oggi nella mia vita non ho mai avuto rimpianti. Oggi il rimpianto più grande della mia vita è aver airdroppato la foto di quel tatuaggio a Federico. La foto è stata fatta subito dopo aver fatto il tatuaggio, e per chi non lo sapesse, per chi non è tatuato, il tatuaggio appena fatto gronda sangue, è rosso, gonfio, fa schifo.”

Fedez

Fedez: la replica del tatuatore

Il tatuatore che ha realizzato il tatuaggio raffigurante Vittoria sulla gamba di Fedez ha replicato contro coloro che lo hanno insultato via social e ha preso le difese del lavoro da lui svolto.

Lo stesso marito di Chiara Ferragni nei giorni scorsi aveva preso le difese del suo tatuaggio e aveva chiesto ai suoi fan di “non essere cattivi”. In tanti hanno invece sostenuto che il taytoo in questione fosse a dir poco tremendo. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG