Attraverso i social Roberta Di Padua non ha nascosto la sua attrazione verso uno dei nuovi volti di Temptation Island.

Una nuova edizione di Temptation Island ha avuto inizio e in queste ore Roberta Di Padua, ex dama di UeD, non ha potuto fare a meno di commentare alcuni dettagli via social. In particolare l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha lasciato intendere di provare un certo apprezzamento verso Manuel, il fidanzato di Francesca.

“E lui da dove è uscito? Tanta roba”, ha scritto la Di Padua mostrando un fotogramma del ragazzo via social.

Roberta Di Padua attratta da un volto di Temptation Island

Roberta Di Padua non ha nascosto di essere attratta da alcuni ragazzi più giovani e, dopo essere uscita con Davide Donadei e con Andrea Foriglio, non ha nascosto il suo apprezzamento nei confronti di Manuel (il fidanzato di Francesca a Temptation Island).

In tanti sono rimasti divertiti dall’apprezzamento fatto da Roberta via social e si chiedono se prossimamente lei riuscirà a trovare un nuovo amore. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e, dopo l’addio a Riccardo Guarnieri, l’ex volto di UeD ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

