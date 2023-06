Mentre in tv andava in onda il concerto LoveMi organizzato da Fedez, Enrico Silvestrin lo stroncava via social.

L’ex vj di Mtv Enrico Silvestrin ha rotto il silenzio in merito al concerto di Fedez in piazza Duomo a Milano, LoveMi, e lo stroncato senza mezzi termini.

“Stammer*a andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della mer*a di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura”, ha scritto in un Tweet, e ancora: “Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro”.

Enrico Silvestrin

Enrico Silvestrin contro LoveMi

L’ex vj di Mtv Enrico Silvestrin si è scagliato contro il concerto di Fedez LoveMi e contro i suoi partecipanti.

In molti si sono apertamente schierati contro le sue affermazioni facendogli notare, attraverso i social, che lui avrebbe preso parte al GF del 2018 (“altro esempio di mediocrità”) e che l’intento del concerto di Fedez in piazza Duomo fosse benefico (parte del ricavato infatti verrà devoluto verso l’associazione l’Associazione Andrea Tudisco OdV). ”Qua c’è da donare a quelli in piazza”, ha replicato sarcastico Silvestrin. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG