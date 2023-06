La conduttrice Diletta Leotta è stata avvistata da Chi con un vistoso anello con brillanti alla mano sinistra.

Nozze in vista per Diletta Leotta? La conduttrice, attualmente incinta della sua prima figlia, è stata avvistata da Chi mentre si trovava a Forte dei Marmi in compagnia di alcuni amici. La conduttrice si è prestata ad alcuni scatti in costume da bagno col pancione in bella vista, ma ad attirare l’attenzione generale è stato il vistoso anello con brillanti da lei sfoggiato alla mano sinistra.

Diletta Leotta: l’anello di fidanzamento

Nozze in vista per Diletta Leotta? In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione ora che la conduttrice è stata avvistata con quello che sembra essere un anello di fidanzamento.

La Leotta frequenta il fidanzato Loris Karius da neanche un anno ma, dopo appena 3 mesi di relazione, i due hanno deciso di avere una famiglia insieme. Ad agosto nascerà la loro prima figlia, di cui al momento non si conosce il nome. Diletta Leotta è al settimo cielo alla prospettiva di diventare madre e in tanti via social si chiedono se lei e Karius a seguire annunceranno anche i loro fiori d’arancio.

