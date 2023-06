Enrico Papi ha confessato alcuni inaspettati retroscena sul rapporto con sua moglie Raffaella Schifino e sulla monogamia.

Enrico Papi è legato da oltre 25 anni a sua moglie Raffaella Schifino, e insieme a lei è riuscito a trovare la felicità. L’attore ha confessato a Chi che, nonostante il suo sia un matrimonio felice, lui non avrebbe mai creduto nella monogamia.

“Se perdonerei un tradimento? Certo che sì. Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente dipende dall’entità. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro”, ha ammesso.

Enrico Papi: la confessione sulla monogamia

Enrico Papi è sposato con Raffaella Schifino, madre dei suoi due figli. L’attore ha confessato di non credere nella monogamia e ha anche affermato che lui e sua moglie non avrebbero segreti.

Nonostante questo ha anche precisato che non si riterrebbe “un libertino” e ha sottolineato che il grande amore della sua vita resterebbe sua moglie. “In alcuni momenti siamo complici, in altri amanti, in altri ancora marito e moglie, in altri amici perfetti”, ha dichiarato a Chi.

