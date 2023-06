Ilona Staller avrebbe allertato le forze dell’ordine a causa delle minacce da lei ricevute da parte di suo figlio Ludwig Koons.

Stando a quanto riporta AdnKronos, la celebre ex attrice Ilona Staller avrebbe allertato le forze dell’ordine dopo che suo figlio, Ludwig Koons, l’avrebbe minacciata con un teaser. Dopo un’udienza per direttissima il figlio della celebrità sarebbe stato rilasciato ma avrebbe il divieto assoluto di dimora nella Capitale. Al momento l’ex attrice non si è ancora espressa pubblicamente sul grave accaduto.

Ilona Staller denuncia il figlio

Ilona Staller avrebbe denunciato suo figlio Ludwig Koons che, stando alle prime indiscrezioni, l’avrebbe minacciata con un teaser (detenuto illegalmente) al fine di estorcerle del denaro.

Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari e di recente l’attrice era balzata agli onori delle cronache a causa dei debiti da lei contratti (e per i quali era stata costretta a mettere in vendita alcuni degli oggetti a lei appartenuti). In tanti sui social sono curiosi di sapere come andrà a finire la vicenda e se Ilona Staller si esprimerà pubblicamente in merito alla vicenda. Ludwig Koons è l’unico figlio avuto dall’ex attrice.

