Marracash ha rotto il silenzio sulla sua storia con Elodie e sui motivi per cui non vorrebbe più una storia al centro dell’attenzione mediatica.

Marracash e Elodie sono stati insieme per circa due anni e il loro amore ha fatto sognare moltissimi fan. Nonostante questo il rapper ha confessato durante un’intervista di Gianluca Gazzoli su TikTok, che in futuro preferirebbe avere una storia più “riservata” rispetto a quella vissuta con la cantante.

“Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente che me ne scrive e immagino anche a lei”, ha confessato, e ancora: “È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me”.

Marracash: la verità su Elodie

Dopo la loro separazione, Marracash e Elodie hanno mantenuto buoni rapporti ma hanno smesso di mostrarsi insieme e oggi entrambi mantengono il massimo riserbo sulla questione. In un’intervista su TikTok il rapper ha svelato perché, oggi, non si augurerebbe di vivere un’altra storia come quella vissuta con la cantante, e ha dichiarato:

“Tutto il tam tam mediatico, il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro. C’è gente che fantastica e poi anche esige, vuole, critica, rompe. Capisci? Si trasforma veramente in una storia in cui ognuno dice la sua e diventa un po’ complicato”. Oggi Elodie ha ritrovato la serenità accanto a Andrea Iannone, mentre Marracash continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

