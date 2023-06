Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica e la sua famiglia si sarebbe preparata al peggio.

Il manager della popstar Madonna ha fatto sapere in queste ore che la cantante sarebbe in via di ripresa e che resterebbe ancora sotto controllo medico in terapia intensiva. Secondo il Daily Mail la famiglia dell’artista, sapendo della sua situazione, nei giorni scorsi si sarebbe preparata anche alla possibilità di perderla. Al momento non è dato sapere quando Madonna potrà lasciare l’ospedale.

“Non si sapeva che direzione avrebbe preso la situazione, ecco perché è stata tenuta segreta da sabato. Tutti credevamo che avremmo potuto perderla”, ha riferito una fonte vicina alla cantante al Daily Mail.

Madonna in ospedale: la reazione della famiglia

In queste ore in tanti hanno espresso la propria preoccupazione per Madonna, che è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica. La notizia del suo ricovero è stata data 5 giorni dopo il malore da lei accusato in casa (dove alcuni familiari l’avrebbero ritrovata priva di sensi). Una fonte vicina all’artista ha dichiarato al Daily Mail che Madonna crederebbe di essere “invincibile” e che talvolta, a causa di questo, metterebbe a dura prova il suo fisico.

“Tutti i membri della famiglia si sono stretti intorno a lei. Che negli ultimi due mesi non ha vissuto in maniera sana, è dimagrita. Pensa di essere ancora giovane, in realtà non lo è. Anzi, crede di essere invincibile”, si legge sul Daily Mail.

